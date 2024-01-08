24-летний нападающий ЦСКА Илья Шкурин подписал контракт с клубом чемпионата Польши "Сталь Мелец". Шкурин выступает за "Сталь" с лета 2023-го года на правах аренды из ЦСКА. Срок аренды истекает 30-го июня 2024-го года - в тот же день подходит к концу контракт Шкурина с ЦСКА. С этого дня и вступит в силу новый подписанный Шкуриным и "Сталью" контракт. Таким образом ЦСКА не получит никакой компенсации за своего футболиста, а Шкурин достанется "Стали" в статусе свободного агента.
В текущем сезоне Илья Шкурин записал на свой счет 10+5 в 20-ти матчах за "Сталь" в чемпионате и кубке Польши. Он является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом своего клуба одновременно.
После 18-ти сыгранных матчей "Сталь" занимает в чемпионате Польши 12-е место из 18-ти команд. В активе команды 22 набранных очка.
Форвард ЦСКА Илья Шкурин стал игроком польского клуба "Сталь Мелец"
Белорусский форвард ЦСКА Илья Шкурин подписал с польской "Сталью" полноценный контракт.
Фото: официальный сайт ФК "Сталь Мелец"