"В переговорах с "Зенитом" по трансферу Родриго нет прогресса, но они продолжаются. Мы ждем, когда появится определенность", - цитирует Кьюри Sport24. Напомним, что ранее "Зенит" объявил о переходе нападающего Артура и защитника Нино.
Нестор в прошедшем сезоне провел за "Сан-Паулу" 54 встречи во всех турнирах, отметившись 2-мя голами и 8-ю результативными передачами. Бразильским центральным защитником также интересуются клубы из европейских чемпионатов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Родриго в 9 миллионов евро. Ранее в СМИ сообщалось о том, что за трансфер Нестора придется заплатить около 15-ти млн евро.
Агент игрока "Сан-Паулу" Нестора: в переговорах с "Зенитом" по трансферу Родриго нет прогресса, но они продолжаются
Андре Кьюри, представляющий интересы защитника "Сан-Паулу" Родриго Нестора, рассказал о переговорах с "Зенитом".
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