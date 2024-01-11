- Слухи, что я могу вернуться в "Спартак"? Поскольку сейчас нахожусь в свободном плавании, то и меня периодически упоминают в контексте красно-белых. Но могу сказать, что подобные слухи не имеют под собой почвы: на тему работы в "Спартаке" я ни с кем не общался.
Напомним, Станислав Черчесов вернулся в "Спартак" в качестве спортивного директора летом 2006 года, но по ходу сезона 2007 года сменил Владимира Федотова на посту главного тренера. В июне 2008 года специалист был отправлен в отставку.
Последним клубом в тренерской карьере 60-летнего российского специалиста был венгерский "Ференцварош", который он возглавлял с декабря 2021 по июль 2023 года. Под руководством Черчесова венгерский коллектив дважды становился чемпионом страны и выигрывал Кубок Венгрии.
Источник: "СЭ"
Черчесов - о возможном возвращении в "Спартак": подобные слухи не имеют под собой почвы, я ни с кем не общался
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слухи о возможном возвращении в столичный "Спартак".
Фото: РИА Новости