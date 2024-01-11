"Хотелось бы, конечно, сыграть за Россию, но уже слабо себе это представляю. Технически еще могу, пока не провел за основную Сирии четыре матча, как полагается по регламенту, чтобы закрепиться за сборной. Но какой смысл метаться?" - сказал Сарраф в интервью журналистам.
18-летний голкипер молодежного ЦСКА Максим Сарраф попал в заявку основной сборной Сирии для участия в Кубке Азии в январе 2024-го года. До этого вратарь вызывался лишь в молодежные сборные разных возрастов. На Кубке Азии соперниками сборной Сирии станут команды из Узбекистана, Австралии и Индии. Первый матч сборная Сирии проведет против сборной Узбекистана 14-го января.
Источник: "Sport24"
Вратарь ЦСКА и сборной Сирии Сарраф: хотел бы сыграть за Россию, но слабо себе это представляю
Голкипер ЦСКА Максим Сарраф, вызванный на Кубок Азии в сборную Сирии, рассказал о желании выступать за российскую сборную.
Фото: официальный сайт ЦСКА