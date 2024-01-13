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Андрей Тихонов оценил игру летних новичков "Спартака"

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Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов высказался об игре летних новичков "красно-белых" в первой части сезона.
Фото: ФК "Спартак"
"Про усиление мно­го говорили, но из тех, кто пришел в про­шлом году, усилил ко­манду только Бабич. Бонгонда? Он забил несколько голов в начале… Рябчук за деньги, за которые его купили, не показал ничего. Пять или шесть млн за него заплатили. За такие деньги нужно играть в основном составе. Но я бы не сказал, что Рябчук не сильнее защитников, которые были и есть", - цитирует Тихонова "РБ Спорт".

Срджан Бабич перешел в "Спартак" из испанской "Альмерии" за 5 миллионов евро и провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча. Тео Бонгонда был приобретен у "Кадиса" за семь миллионов евро, конголезец отметился 5-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами в 22-ух играх. Олег Рябчук переехал в московский клуб из "Олимпиакоса" за шесть миллионов евро - на счету молдаванина 1 голевая передача за 16 встреч. Напомним, что "Спартак" ушел на зимнюю паузу, занимая пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. В марте команда сыграет с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Тихонов Спартак Бонгонда Бабич Рябчук
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