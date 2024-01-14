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Дасаев: получаю ностальгию, когда смотрю за играми "Спартака"

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Экс-голкипер "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев поделился впечатлениями от просмотра матчей бывшей команды.
Фото: "РИА Новости"
"Конечно, переживаем и болеем за "Спартак". Получаю ностальгию, когда смотрю за играми "красно-белых". Переживаю, когда проигрывают, радуюсь, когда выигрывают", - заявил Дасаев.

Ринат Дасаев выступал за московский "Спартак" с 1978-го по 1988-й год, а карьеру завершил в 1991-м году в составе испанской "Севильи". Всего вратарь провел в составе "красно-белых" 425 матчей, из них 185 - "на ноль".

Ринат Дасаев является 2-кратным чемпионом СССР в составе "Спартака" (1979 и 1987).

Источник: "СЭ"

Дасаев Спартак
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