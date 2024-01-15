"Я жду от второй части чемпионата того, что интрига, которая сейчас есть, сохранится до 30-го тура. Не хотелось бы, чтобы кто-то за пять туров до окончания турнира стал чемпионом. Хотелось бы, чтобы "Спартак" усилился. Если "Спартак" не будет терять очки в матчах против "Ахмата", "Факела", "Урала", "Крыльев Советов", а также даст бой лидерам, то команда в состоянии бороться по крайней мере за второе место, вряд ли за чемпионство, но за второе место при хорошем раскладе могут", - заявил Аленичев.
По итогам первой части сезона отставание второго места от первого составляет всего два очка. Возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги "Краснодар" с 38-ю очками в 18-ти матчах. Действующий чемпион "Зенит" набрал 36 очков. Московское "Динамо" с 32-мя очками идет на третьей строчке и отстает от лидера на 6 очков.
В активе московского "Спартака" 30 очков. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице. В январе новым спортивным директором "красно-белых" стал экс-скаут "Бенфики" Томаш Амарал, с чьим именем связывают возможные усиления команды на трансферном рынке. Сезон для "Спартака" возобновится 2-го марта. В рамках 19-го тура "красно-белые" сыграют на выезде с "Зенитом".
Источник: ""ТАСС""
Аленичев: не хотелось бы, чтобы кто-то за пять туров до конца РПЛ стал чемпионом
Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от весенней части сезона.
Фото: sportbox.ru