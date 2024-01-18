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Жирков: "Зенит" — команда-чемпион, которой по силам справиться с "Краснодаром"

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Экс-футболист "Зенита" Юрий Жирков поделился мыслями на тему чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: Чемпионат.com
"Первая часть сезона для "Зенита" прошла достаточно хорошо, претендуют на медаль. "Зенит" — команда-чемпион, думаю, им по силам справиться с "Краснодаром", - цитирует Жиркова "РИА Новости".

Первую часть текущего сезона "Зенит" завершил на второй строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Петербуржцы заработали 36 очков в 18 сыгранных матчах и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка. Напомним, что "сине-бело-голубые" являются действующими обладателями титула чемпиона России и выигрывали его пять последних сезонов подряд.

Жирков Зенит Краснодар
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