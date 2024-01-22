- Всегда в неё верил, уверен, что для неё это мечта и цель. Анна всегда переживала, что не может пройти дальше, но это спорт. Ты должен продолжать работать изо дня в день и тогда обязательно удача улыбнется, я ей про это говорил. Смотря её игры сейчас, вижу, как она прибавила, атакует, не боится ошибиться, не делает невынужденных ошибок. Она спокойна на корте, знает, что нужно делать. Сможет ли она выйти в полуфинал или финал? Только игра и настрой покажет это. Я общаюсь с ней и вижу, что она может пройти дальше. ...Анна живет своей мечтой, эмоции переполняют, но она сконцентрирована и стремится выиграть титул. Я ей очень горжусь! - передаёт слова Калинского Metaratings.ru.
75-я ракетка мира 25-летняя российская теннисистка Анна Калинская впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого Шлема, победив имеющую 31-номер в рейтинге WTA итальянку Ясмине Паолини в четвёртом круге Australian Open-2024 (6:4, 6:2). Калинская стала единственной спортсменкой из России, сумевшей пробиться в 1/4 финала текущего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде. За выход в полуфинал Анна поспорит с победительницей противостояния Чжэн Циньвэнь (Китай, 15-я в рейтинге WTA) - Осеан Доден (Франция, 95-я в рейтинге WTA).
30-летний полузащитник Николай Калинский выступает за "Пари Нижний Новгород" с января 2020 года. В текущем сезоне на его счету 20 матчей за нижегородцев во всех турнирах, 3 забитых гола и 3 результативных паса.
Хавбек "Пари НН" Калинский прокомментировал выход своей сестры в 1/4 финала теннисного Australian Open
Полузащитник "Пари НН" Николай Калинский высказался по поводу выхода своей сестры - российской теннисистки Анны Калинской - в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
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