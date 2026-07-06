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ЧМ2022
Мексика
2 - 3 2 3
АнглияЗавершен
Португалия
22:00
ИспанияНе начат

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Акрон
17:00
РоторНе начат

Норвегия - Англия. 12 июля 2026 00:00

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 Чемпионат мира-2026

1/4 финала
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Норвегия - Англия?


	



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