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РоторЗавершен

Челябинск - СКА-Хабаровск. 13 июля 2026 17:00

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Стадион: Центральный
Челябинск

            
 Первая лига

1 тур
   
        

        
        
        	

	




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Челябинск СКА-Хабаровск Первая лига

     
        
        





        

            
                
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