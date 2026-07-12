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Аргентина в дополнительное время обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Аргентины стала последним полуфиналистом чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
В четвертьфинале команда одолела Швейцарию со счётом 3:1, забив два решающих мяча в дополнительное время.

По итогам 90 минут команды не выявили победителя - 1:1. Швейцарцы с 72-й минуты выступали вдесятером после удаления Бреля Эмболо за вторую жёлтую карточку.

В следующем раунде аргентинцы встретятся со сборной Англии.

Чемпионат мира-2026

1/4 финала

Голы: Мак Аллистер, 10, Альварес, 112, Лаутаро Мартинес, 120+1 - Ндой, 67.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Ромеро (Отаменди, 106), Лисандро Мартинес, Тальяфико (Гонсалес, 78), Молина (Монтьель, 85), Паредес (Лопес, 110), Мак Аллистер, Де Пауль (Лаутаро Мартинес, 85), Фернандес (Альмада, 91), Месси, Альварес.

Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес (Джемерт, 90+5), Закария (Яшари, 96), Фройлер (Варгас, 115), Джака, Соу (Видмер, 86), Ридер (Мухейм, 86), Ндой (Амдуни, 86), Эмболо.

Предупреждения: Эмболо, 44, Альмада, 97, Лаутаро Мартинес, 98, Лопес, 114.

Удаление: Эмболо, 72.

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