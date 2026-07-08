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Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
Нефтчи ФерганаНе начат
Спартак
19:30
РубинНе начат

Аргентина - Швейцария. 12 июля 2026 04:00

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 Чемпионат мира-2026

1/4 финала
   
        

        
        
        	

	




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