"Мотивация - явно не мечта выиграть Азиатскую ЛЧ". Карпукас - о переходе Сперцяна

"Какие могут быть вопросы к трансферу Сперцяна? Я понимаю его. Мотивация Эдуарда — явно не мечта выиграть Азиатскую лигу чемпионов.
Я бы спокойно перешел в "Аль-Ахли" на его месте. Если бы параллельно пришло предложение из Европы — стал бы думать, зависит от команды, сделавшей предложение", - сказал Карпукас.
В текущее трансферное окно полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян перешел в саудовский "Аль-Ахли". Сумма трансферной компенсации за 26-летнего игрока сборной Армении составила по данным портала Transfermarkt 21,9 миллиона евро. Также в СМИ сообщалось, что зарплата атакующего хавбека в новом клубе составит 6 миллионов евро в год.
Источник: "Совспорт"