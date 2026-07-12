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Определились полуфинальные пары чемпионата мира - 2026

Чемпионат мира - 2026 вступил в решающую стадию. После завершения всех четвертьфинальных матчей стали известны полуфинальные пары турнира.
Фото: ФИФА
14 июля за путёвку в финал поспорят сборные Франции и Испании. Днём позже, 15 июля, состоится второй полуфинал, в котором встретятся Англия и Аргентина. Обе игры начнутся в 22:00 по московскому времени.

Финальный матч мирового первенства пройдёт 19 июля. За день до этого состоится встреча за третье место между командами, уступившими в полуфиналах.

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