Определились полуфинальные пары чемпионата мира - 2026

Чемпионат мира - 2026 вступил в решающую стадию. После завершения всех четвертьфинальных матчей стали известны полуфинальные пары турнира.

Фото: ФИФА

14 июля за путёвку в финал поспорят сборные Франции и Испании. Днём позже, 15 июля, состоится второй полуфинал, в котором встретятся Англия и Аргентина. Обе игры начнутся в 22:00 по московскому времени.



Финальный матч мирового первенства пройдёт 19 июля. За день до этого состоится встреча за третье место между командами, уступившими в полуфиналах.