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Семин назвал сборные, которые стали для него открытием ЧМ-2026

Российский тренер Юрий Семин назвал команды, которые его удивили на текущем чемпионате мира.
Фото: Getty Images
"Меня очень удивили сборные Кабо-Верде и Кюрасао.

У Кабо?Верде прекрасный вратарь Возинья, футболист "Краснодара" Ленини отлично играл, в Парагвае классно выступал динамовский футболист Касерес, а в Мексике прекрасно играл Монтес. Эти команды стали для меня открытием турнира", - сказал Семин.

Чемпионат мира по футболу проходит этим летом в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Сегодня, 12 июля, были сыграны оставшиеся матчи в рамках четвертьфинала. В полуфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против Испании (14 июля), а национальная команда Аргентины встретится с Англией (15 июля).

Напомним, действующими чемпоинами мира являются аргентинцы.

Источник: "Матч ТВ"

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