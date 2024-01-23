Как утверждает Metaratings, зарплата нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в московском "Спартаке" может составить 2 миллиона евро в год, без учета бонусов.
Напомним, ранее сообщалось о заинтересованности "красно-белых" в трансфере форварда "Твенте".
Действующее соглашение игрока с нидерландским клубом рассчитано до окончания сезона 2026/2027. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 5 миллионов евро.
В текущем сезоне Угальде сыграл за "Твенте" 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 результативынх ассистов.
Зарплата Угальде в "Спартаке" может составить около двух миллионов евро
Стало известно, сколько будет зарабатывать форвард "Твенте" Манфред Угальде, если перейдет в московский "Спартак".
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