Гришин назвал неправильным поступок Талалаева в матче с ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал инцидент с участием главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева, случившийся в матче калининградцев и армейцев в 21 туре чемпионата.
Фото: ФК "Балтика"
В компенсированное ко второму тайму время Талалаев выбил на трибуны мяч, вышедший за боковую линию. Подбежавший полузащитник ЦСКА Энрике Кармо толкнул тренера и спровоцировал потасовку между игроками и сотрудниками тренерских штабов команд, которая закончилась удалением Талалаева и наставника ЦСКА Фабио Челестини.

"Ситуация неприятная, и Андрея Викторовича Талалаева она не красит. Надо сказать, что футбол — это эмоции. Конечно, Талалаев поступил неправильно, но Челестини тоже зря прибежал в техническую зону "Балтики".

В целом, ситуацию спровоцировал Андрей Викторович, выбив мяч. Но я не считаю, что он своим действием создал серьёзную помеху игре. Выбили один мяч — просто введите в игру другой. Дисквалификация Талалаева, конечно, будет. Он сам себя наказал на три?четыре игры", — отметил Гришин в беседе с "Матч ТВ".

"Балтика" обыграла ЦСКА со счётом 1:0 благодаря голу Брайана Хиля на 63-й минуте встречи. Команда набрала 39 очков и поднялась на 4-е место турнирной таблицы РПЛ, обойдя тот же ЦСКА (5-е место, 36 очков).

