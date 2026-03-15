Гришин назвал неправильным поступок Талалаева в матче с ЦСКА

"Ситуация неприятная, и Андрея Викторовича Талалаева она не красит. Надо сказать, что футбол — это эмоции. Конечно, Талалаев поступил неправильно, но Челестини тоже зря прибежал в техническую зону "Балтики".
В целом, ситуацию спровоцировал Андрей Викторович, выбив мяч. Но я не считаю, что он своим действием создал серьёзную помеху игре. Выбили один мяч — просто введите в игру другой. Дисквалификация Талалаева, конечно, будет. Он сам себя наказал на три?четыре игры", — отметил Гришин в беседе с "Матч ТВ".
"Балтика" обыграла ЦСКА со счётом 1:0 благодаря голу Брайана Хиля на 63-й минуте встречи. Команда набрала 39 очков и поднялась на 4-е место турнирной таблицы РПЛ, обойдя тот же ЦСКА (5-е место, 36 очков).