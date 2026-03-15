Литвинов выделил главную причину поражения "Спартака" от "Зенита"

Защитник "Спартака" Руслан Литвинов прокомментировал проигрыш красно-белых от "Зенита" в 21 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
Вчера, 14 марта, "Спартак" проиграл со счётом 0:2, пропустив два мяча с пенальти в исполнении нападающих "Зенита" Александра Соболева (45') и Джона Дурана (81').

"Мы решили сделать ставку на количество атакующих футболистов. Тренер ищет какие?то связки, пытается найти что?то новое.

Всё упирается в то, что мы не реализуем свои моменты. Какие?то мелочи, но они влияют на исход большой и важной игры", — передаёт слова Литвинова "Матч ТВ".

"Спартак" по итогам 21 матча с 35 очками занимает 6-е место турнирной таблицы РПЛ. В 22 туре команда сыграет в гостях с "Оренбургом". Встреча пройдёт в следующее воскресенье, 22 марта.

В среду, 18 марта, "Спартак" сыграет дома с московским "Динамо" в рамках ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча команд завершилась победой бело-голубых со счётом 5:2.

