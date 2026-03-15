Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
14:00
АхматНе начат
Нижний Новгород
16:30
Крылья СоветовНе начат
Рубин
19:00
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
11:30
Арсенал ТулаНе начат
Уфа
15:00
СоколНе начат
Волга Ул
15:00
ЧелябинскНе начат
Шинник
16:00
ЕнисейНе начат

Созин рассказал, чего не хватило "Спартаку" в матче с "Зенитом"

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал победу "Зенита" над "Спартаком" в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
В субботу, 14 марта, питерцы обыграли москвичей со счётом 2:0 благодаря голам Александра Соболева (45') и Джона Дурана (81'), забитым с пенальти. По мнению Созина, "Зенит" не был лучше, несмотря на победу.

"Спартак" провёл старательный матч, но новый тренер ещё не узнал коллектив. "Зенит" стал лучше во втором тайме, а "Спартак", которому надо было отыгрываться, не прибавил.

"Зенит" выиграл, хотя лучше не был, а "Спартаку" просто не хватило умения", — отметил Созин в разговоре с "Чемпионатом".

"Зенит" с 45 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" с 35 баллами располагается на 6-й строчке таблицы.

В следующем туре красно-белые сыграют в гостях с "Оренбургом" (14-е место, 18 очков), а сине-бело-голубые также на выезде померятся силами с московским "Динамо" (7-е место, 30 очков). Обе встречи пройдут 22 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится