Созин рассказал, чего не хватило "Спартаку" в матче с "Зенитом"

"Спартак" провёл старательный матч, но новый тренер ещё не узнал коллектив. "Зенит" стал лучше во втором тайме, а "Спартак", которому надо было отыгрываться, не прибавил.
"Зенит" выиграл, хотя лучше не был, а "Спартаку" просто не хватило умения", — отметил Созин в разговоре с "Чемпионатом".
"Зенит" с 45 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" с 35 баллами располагается на 6-й строчке таблицы.
В следующем туре красно-белые сыграют в гостях с "Оренбургом" (14-е место, 18 очков), а сине-бело-голубые также на выезде померятся силами с московским "Динамо" (7-е место, 30 очков). Обе встречи пройдут 22 марта.