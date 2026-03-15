Никитин раскритиковал игру Солари в матче с "Зенитом"

Бывший защитник "Уфы" Алексей Никитин поделился мнением об игре полузащитника "Спартака" Пабло Солари в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"
На 43-й минуте аргентинец нарушил правила в своей штрафной площади, схватив за футболку Дугласа Сантоса. От этого контакта Сантос упал и в ворота "Спартака" назначили пенальти, который реализовал Александр Соболев.

"На месте игроков "Спартака" я бы после игры сильно постарался понять, что двигало Солари. Этот эпизод с пенальти стал ключевым в матче.
Своими действиями Солари перечеркнул работу футболистов "Спартака", которые здорово играли и хорошо прессинговали "Зенит". В этот день Солари был преступником для своей команды", — отметил Никитин в беседе с "Матч ТВ".

Второй гол "Зенит" также забил с пенальти — на 81-й минуте новичок питерцев Джон Дуран реализовал одиннадцатиметровый после фола Кристофера Ву на Педро.

Теперь в активе "Зенита" — 45 очков, команда по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 35 баллами остался на 6-й строчке таблицы и ниже по итогам 21 тура не опустится.

