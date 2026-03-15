Никитин раскритиковал игру Солари в матче с "Зенитом"

"На месте игроков "Спартака" я бы после игры сильно постарался понять, что двигало Солари. Этот эпизод с пенальти стал ключевым в матче.Своими действиями Солари перечеркнул работу футболистов "Спартака", которые здорово играли и хорошо прессинговали "Зенит". В этот день Солари был преступником для своей команды", — отметил Никитин в беседе с "Матч ТВ".
Второй гол "Зенит" также забил с пенальти — на 81-й минуте новичок питерцев Джон Дуран реализовал одиннадцатиметровый после фола Кристофера Ву на Педро.
Теперь в активе "Зенита" — 45 очков, команда по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 35 баллами остался на 6-й строчке таблицы и ниже по итогам 21 тура не опустится.