По информации источника, калининградская "Балтика" намерена подписать контракт с голкипером Иваном Коноваловым, который недавно расторг трудовое соглашение с "Тоболом".
В текущем сезоне Коновалов принял участие в 28-ми матчах, пропустил 31 мяч и 10 раз оставил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 29-летнего голкипера в 250 тысяч евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров калининградская "Балтика" занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 очков. После зимней паузы клуб сыграет с "Сочи" - последним местом в таблице РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Балтика" подпишет контракт с голкипером Иваном Коноваловым, который недавно расторг соглашение с "Тоболом"
Калининградская "Балтика" подпишет в команду экс-голкипера "Тобола" Ивана Коновалова.
Фото: GETTY IMAGES