Матчи Скрыть

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
22:30
УнионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Фулхэм
23:00
ЛиверпульНе начат

Кубок Испании

Новости
Мальорка
21:30
ЖиронаНе начат
Атлетик
23:30
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
0 - 2 0 2
АкронЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
КоперЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
Гостивар2 тайм
Зенит
2 - 1 2 1
Чонбук Моторс2 тайм

"Чемпионат": "Балтика" подпишет контракт с голкипером Иваном Коноваловым, который недавно расторг соглашение с "Тоболом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Калининградская "Балтика" подпишет в команду экс-голкипера "Тобола" Ивана Коновалова.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, калининградская "Балтика" намерена подписать контракт с голкипером Иваном Коноваловым, который недавно расторг трудовое соглашение с "Тоболом".

В текущем сезоне Коновалов принял участие в 28-ми матчах, пропустил 31 мяч и 10 раз оставил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 29-летнего голкипера в 250 тысяч евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров калининградская "Балтика" занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 очков. После зимней паузы клуб сыграет с "Сочи" - последним местом в таблице РПЛ.

Источник: "Чемпионат"

Балтика Коновалов Тобол Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится