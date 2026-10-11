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"Динамо" обыграло "Рубин" в матче с двумя удалениями

Московское "Динамо" обыграло "Рубин" в матче десятого тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Встреча в Казани завершилась победой бело-голубых со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 30-й минуте - отличился Жахонгир Урозов, который отправил мяч в свои ворота.

Хозяева большую часть встречи провели в меньшинстве. На 37-й минуте прямую красную карточку получил Илья Самошников. На 82-й минуте у "Динамо" с поля был удалён Рубенс.

Благодаря победе "Динамо" довело количество набранных очков до 22. У "Рубина" осталось 12 баллов.

Гол: Урозов, 30 (аг).

"Рубин": Ставер, Вуячич, Арройо, Урозов, Рожков (Кузнецов, 86), Самошников, Лобов (Безруков, 61), Грипши (Бабаев, 79), Сааведра (Иву, 61), Ходжа, Сиве (Сальседо, 79).

"Динамо": Лунёв, Маричаль, Касерес (Зайдензаль, 46), Рубенс, Давид Рикардо, Бителло (Скопинцев, 86), Глебов, Фомин, Артур Гомес (Казимир, 64), Тюкавин (Сергеев, 86), Гладышев (Окишор, 64).

Предупреждения: Касерес, 41, Сааведра, 55, Урозов, 90+4.

Удаления: Самошников, 37, Рубенс, 82.

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