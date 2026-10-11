"Динамо" обыграло "Рубин" в матче с двумя удалениями

Встреча в Казани завершилась победой бело-голубых со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 30-й минуте - отличился Жахонгир Урозов, который отправил мяч в свои ворота.
Хозяева большую часть встречи провели в меньшинстве. На 37-й минуте прямую красную карточку получил Илья Самошников. На 82-й минуте у "Динамо" с поля был удалён Рубенс.
Благодаря победе "Динамо" довело количество набранных очков до 22. У "Рубина" осталось 12 баллов.
Гол: Урозов, 30 (аг).
"Рубин": Ставер, Вуячич, Арройо, Урозов, Рожков (Кузнецов, 86), Самошников, Лобов (Безруков, 61), Грипши (Бабаев, 79), Сааведра (Иву, 61), Ходжа, Сиве (Сальседо, 79).
"Динамо": Лунёв, Маричаль, Касерес (Зайдензаль, 46), Рубенс, Давид Рикардо, Бителло (Скопинцев, 86), Глебов, Фомин, Артур Гомес (Казимир, 64), Тюкавин (Сергеев, 86), Гладышев (Окишор, 64).
Предупреждения: Касерес, 41, Сааведра, 55, Урозов, 90+4.
Удаления: Самошников, 37, Рубенс, 82.