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"Динамо" впервые за 874 дня вышло на первое место в РПЛ

Московское "Динамо" впервые более чем за два года поднялось на первое место в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Бело-голубые обыграли "Рубин" со счётом 1:0 и довели победную серию в чемпионате до семи матчей. Команда Сандро Шварца установила клубный рекорд XXI века по продолжительности серии побед.

В последний раз "Динамо" лидировало в таблице перед заключительным туром сезона-2023/24, однако тогда уступило "Краснодару" и упустило чемпионство.

После десяти туров "Динамо" и ЦСКА имеют одинаковое количество очков и делят первое место.

Источник: "Первый спорт"

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