Бело-голубые обыграли "Рубин" со счётом 1:0 и довели победную серию в чемпионате до семи матчей. Команда Сандро Шварца установила клубный рекорд XXI века по продолжительности серии побед.
В последний раз "Динамо" лидировало в таблице перед заключительным туром сезона-2023/24, однако тогда уступило "Краснодару" и упустило чемпионство.
После десяти туров "Динамо" и ЦСКА имеют одинаковое количество очков и делят первое место.
Источник: "Первый спорт"
"Динамо" впервые за 874 дня вышло на первое место в РПЛ
Московское "Динамо" впервые более чем за два года поднялось на первое место в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"