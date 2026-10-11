Игдисамов - о лидерстве в РПЛ: главное, быть первыми после 30-го тура

"Замечательно. Но самое главное, быть на первом месте после 30-го тура.Мы не говорим громких слов, знаем себе цену, двигаемся от игры к игре. Нам спокойнее, когда команда идет на первом месте", - сказал Игдисамов "Матч ТВ".
Сегодня, 10 октября, ЦСКА обыграл "Родину" в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0. Дублем в составе хозяев отличился Иван Обляков, один гол забил Данил Круговой.
Одержав победу, команда Дмитрий Игдисамова поднялась на первое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 22 очка. "Родина" осталась на 15-й строчке с 5 баллами.