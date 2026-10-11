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Дьяков: мало кто ожидал, что "Динамо" и ЦСКА будут лидировать после одной трети чемпионата

Бывший защитник "Динамо" Виталий Дьяков прокомментировал Rusfootball.info победу над "Рубином" в десятом туре РПЛ и промежуточное первое место "бело-голубых".
Фото: ФК "Динамо"
- Выиграли непростой матч. В Казани всегда тяжело играть. "Рубин" - очень упертая команда. Но гол очень курьёзный получился, не вытекающий из логики происходящего на поле. А потом было удаление на ровном месте в составе соперника:  у чужой лицевой наступ.  Удаление есть удаление - тяжело было "Рубину" при 0:1 в меньшинстве переломить ход матча. До удаления матч равный был. Первый мяч в таких матчах очень серьезно влияет в целом на игру. Да он ещё и курьёзный был. И "Рубин" не так хорош атаке.

- "Динамо" вышло на первое место, которое делит с ЦСКА.

- Мало кто ожидал, что после одной трети чемпионата "Динамо" и ЦСКА будут лидировать. Многие не верили в Игдисамова, но мы видим, что армейцы без поражений идут. Я изначально был за него, чтобы он работал в ЦСКА. Я скептически был настроен касаемо Шварца. Но сейчас мы видим серию побед. Игра и результат есть.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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