Дьяков: мало кто ожидал, что "Динамо" и ЦСКА будут лидировать после одной трети чемпионата

- Выиграли непростой матч. В Казани всегда тяжело играть. "Рубин" - очень упертая команда. Но гол очень курьёзный получился, не вытекающий из логики происходящего на поле. А потом было удаление на ровном месте в составе соперника: у чужой лицевой наступ. Удаление есть удаление - тяжело было "Рубину" при 0:1 в меньшинстве переломить ход матча. До удаления матч равный был. Первый мяч в таких матчах очень серьезно влияет в целом на игру. Да он ещё и курьёзный был. И "Рубин" не так хорош атаке.
- "Динамо" вышло на первое место, которое делит с ЦСКА.
- Мало кто ожидал, что после одной трети чемпионата "Динамо" и ЦСКА будут лидировать. Многие не верили в Игдисамова, но мы видим, что армейцы без поражений идут. Я изначально был за него, чтобы он работал в ЦСКА. Я скептически был настроен касаемо Шварца. Но сейчас мы видим серию побед. Игра и результат есть.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info