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Главный тренер ЦСКА поделился эмоциями от победы над "Родиной"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов дал комментарий по поводу победу в матче 10-го тура РПл с "Родиной".
Фото: ПФК ЦСКА
"Создали много моментов, но подвела реализация.
Надо было забивать больше и закрывать игру в первом тайме.
Во втором тайме немножко остыли и позволили сопернику создавать моменты у наших ворот. Надо будет пересмотреть, разобрать моменты", - цитирует Игдисамова "Матч ТВ".Матч ТВ

Встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась победой "армейцев" со счетом 3:0. Дублем в составе хозяев отличился Иван Обляков, один гол забил Данил Круговой.

Одержав победу, команда Дмитрий Игдисамова поднялась на первое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 22 очка. "Родина" осталась на 15-й строчке с 5 баллами.

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