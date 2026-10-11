Главный тренер ЦСКА поделился эмоциями от победы над "Родиной"

Надо было забивать больше и закрывать игру в первом тайме.Во втором тайме немножко остыли и позволили сопернику создавать моменты у наших ворот. Надо будет пересмотреть, разобрать моменты", - цитирует Игдисамова "Матч ТВ".Матч ТВ
Встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась победой "армейцев" со счетом 3:0. Дублем в составе хозяев отличился Иван Обляков, один гол забил Данил Круговой.
Одержав победу, команда Дмитрий Игдисамова поднялась на первое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 22 очка. "Родина" осталась на 15-й строчке с 5 баллами.