Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
22:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
23:00
РеннНе начат

Кубок Англии

Новости
Челси
22:45
Астон ВиллаНе начат
Тоттенхэм
23:00
Манчестер СитиНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 1 1 1
Раднички 1923Завершен
Рубин
0 - 0 0 0
Славия СофияПерерыв

Агент Конате: интерес к форварду есть из Испании, Италии и многих других стран

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда "Ахмата" Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ахмат"
"Интерес к Конате есть из Испании, Италии и многих других стран. Но здесь важно учитывать, что "Ахмат" находится под санкциями, поэтому есть сложности", - приводит слова Селюка "Чемпионат".

Конате выступает за "Ахмат" с лета 2021 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 22-ух матчах и забил 7 голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока сборной Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро. Грозненский клуб по итогам 18-ти сыгранных туров занимает 13-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 17 очков. После зимней паузы команда сыграет с "Уралом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Ахмат Конате Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится