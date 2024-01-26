"Интерес к Конате есть из Испании, Италии и многих других стран. Но здесь важно учитывать, что "Ахмат" находится под санкциями, поэтому есть сложности", - приводит слова Селюка "Чемпионат".
Конате выступает за "Ахмат" с лета 2021 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 22-ух матчах и забил 7 голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока сборной Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро. Грозненский клуб по итогам 18-ти сыгранных туров занимает 13-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 17 очков. После зимней паузы команда сыграет с "Уралом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Агент Конате: интерес к форварду есть из Испании, Италии и многих других стран
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда "Ахмата" Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ахмат"