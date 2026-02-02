Дуран вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с "Зенитом" - источник

Петербургский " Зенит " договорился с саудовским клубом "Аль-Наср" об аренде колумбийского нападающего Джона Дурана.

Фото: Getty Images

Об этом сообщил телеграмм-канал "КБ Телега".



По информации источника, трудовое соглашение будет действовать до конца сезона-2025/2026. Аренда является бесплатной, но включает опцию последующего выкупа игрока за 35 млн евро.



На данный момент Дуран выступает за "Фенербахче" на правах аренды. В этом сезоне Дуран принял участие в 20 играх за турецкий клуб во всех турнирах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 32 миллиона евро.