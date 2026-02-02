Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
3 - 0 3 0
ВождовацЗавершен
Динамо Мх
4 - 0 4 0
Арсенал ТулаЗавершен

Дуран вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с "Зенитом" - источник

Петербургский "Зенит" договорился с саудовским клубом "Аль-Наср" об аренде колумбийского нападающего Джона Дурана.
Фото: Getty Images
Об этом сообщил телеграмм-канал "КБ Телега".

По информации источника, трудовое соглашение будет действовать до конца сезона-2025/2026. Аренда является бесплатной, но включает опцию последующего выкупа игрока за 35 млн евро.

На данный момент Дуран выступает за "Фенербахче" на правах аренды. В этом сезоне Дуран принял участие в 20 играх за турецкий клуб во всех турнирах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 32 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится