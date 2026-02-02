Об этом сообщил телеграмм-канал "КБ Телега".
По информации источника, трудовое соглашение будет действовать до конца сезона-2025/2026. Аренда является бесплатной, но включает опцию последующего выкупа игрока за 35 млн евро.
На данный момент Дуран выступает за "Фенербахче" на правах аренды. В этом сезоне Дуран принял участие в 20 играх за турецкий клуб во всех турнирах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 32 миллиона евро.
Дуран вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с "Зенитом" - источник
Петербургский "Зенит" договорился с саудовским клубом "Аль-Наср" об аренде колумбийского нападающего Джона Дурана.
Фото: Getty Images