Теперь капитанскую повязку в "Локомотиве" будет носить вратарь Антон Митрюшкин, который завоевал место в основном составе во второй части сезона 2024/2025. Вице-капитанами назначены полузащитник Алексей Батраков и защитник Сесар Монтес.
Первую часть сезона 2025/2026 "Локомотив" завершил на 3 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 37 очками в активе.
"Локомотив" объявил имя нового капитана команды
Московский "Локомотив" назвал имена нового капитана и двух вице-капитанов команды. Предыдущий капитан "Локо" Дмитрий Баринов ушел в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"