Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
3 - 0 3 0
ВождовацЗавершен
Динамо Мх
4 - 0 4 0
Арсенал ТулаЗавершен

"Локомотив" объявил имя нового капитана команды

Московский "Локомотив" назвал имена нового капитана и двух вице-капитанов команды. Предыдущий капитан "Локо" Дмитрий Баринов ушел в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
Теперь капитанскую повязку в "Локомотиве" будет носить вратарь Антон Митрюшкин, который завоевал место в основном составе во второй части сезона 2024/2025. Вице-капитанами назначены полузащитник Алексей Батраков и защитник Сесар Монтес.

Первую часть сезона 2025/2026 "Локомотив" завершил на 3 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 37 очками в активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится