Как сообщает главный тренер «Железничара» Ненад Михайлович, именно он был инициатором приглашения российского нападающего в состав команды. Кроме того, по словам наставника, он видит потенциал в Игнатьеве и постарается вернуть игрока на его пиковый уровень.
«Иван Игнатьев успешно прошел медосмотр, сегодня с ним будет подписан контракт. Завтра клуб официально объявит о том, что он с нами до конца сезона», - передает слова Михайловича Sport24.
Игнатьев с лета 2023 года по январь 2024 года защищал цвета «Сочи». В нынешнем сезоне в составе «леопардовых» нападающий поучаствовал в 18 матчах во всех турнирах, отличился 2 голами и 1 ассистом. На данный момент игрок является свободным агентом.
Главный тренер "Железничара" Михайлович - о переходе Игнатьева: завтра клуб официально объявит о трансфере
Главный тренер белградского «Железничара» Ненад Михайлович высказался относительно перехода Ивана Игнатьева в состав команды.
Фото: "Чемпионат"