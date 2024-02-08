Матчи Скрыть

Кубок Франции

Новости
Руан
22:45
МонакоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Сочи
1 - 0 1 0
Славия СофияЗавершен
Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ШэньхуаЗавершен
Нижний Новгород
4 - 0 4 0
ТорпедоЗавершен
Динамо
4 - 1 4 1
ОренбургЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
УрартуЗавершен

Азмун - о Семаке: дай бог, он получит шанс поработать в Европе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Зенита" Сердар Азмун высказался о Сергее Семаке.
Фото: GETTY IMAGES
"У "Зенита" хороший тренер. Он знает, что делать на поле. И для меня Богданыч — топ. Дай бог, он получит шанс поработать в Европе. Потому что в России он уже всё выиграл", - сказал Азмун в эфире "Матч ТВ".

Азмун выступал за "Зенит" с 2019 по 2021 год, в составе петербургского клуба нападающий отметился 52-мя забитыми мячами в 79-ти встречах. Ранее иранец был игроком "Рубина" и "Ростова". На данный момент Сердар принадлежит немецкому "Байеру", но выступает за итальянскую "Рому" на правах аренды. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров действующий чемпион России занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на два очка.

Азмун Семак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится