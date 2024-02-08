"У "Зенита" хороший тренер. Он знает, что делать на поле. И для меня Богданыч — топ. Дай бог, он получит шанс поработать в Европе. Потому что в России он уже всё выиграл", - сказал Азмун в эфире "Матч ТВ".
Азмун выступал за "Зенит" с 2019 по 2021 год, в составе петербургского клуба нападающий отметился 52-мя забитыми мячами в 79-ти встречах. Ранее иранец был игроком "Рубина" и "Ростова". На данный момент Сердар принадлежит немецкому "Байеру", но выступает за итальянскую "Рому" на правах аренды. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров действующий чемпион России занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на два очка.
Азмун - о Семаке: дай бог, он получит шанс поработать в Европе
Экс-игрок "Зенита" Сердар Азмун высказался о Сергее Семаке.
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