"Динамо" с минимальным счётом обыграло "Факел" в кубковом матче

Фото: ФК "Факел"

Долгое время команды не могли распечатать ворота друг друга, однако развязка наступила уже в компенсированное время.На 90+2-й минуте защитник хозяев Игорь Юрганов отправил мяч в собственные ворота, принеся победу столичному клубу.Кубок РоссииПуть РПЛ. Группа В. 1 турЮрганов, 90+1 (автогол): Обухов, Тодорович, Бардачев, Юрганов, Журавлев (Альшев, 74), Ковалев, Якимов (Нетфуллин, 46), Сутормин (Магомедов, 63), Багамаев, Белайди (Турищев, 46), Уридия (Гиоргогобиани, 63).Лещук, Маричаль, Касерес, Фернандес, Рубенс, Миранчук (Бителло, 60), Маринкин, Фомин (Чавес, 90+1), Бабаев (Скопинцев, 68), Сергеев (Тюкавин, 60), Окишор (Гладышев, 68).Миранчук, 57, Магомедов, 78