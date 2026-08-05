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"Динамо" с минимальным счётом обыграло "Факел" в кубковом матче

"Динамо" в Кубке России с минимальным счетом обыграло в гостях "Факел".
Фото: ФК "Факел"
Долгое время команды не могли распечатать ворота друг друга, однако развязка наступила уже в компенсированное время.

На 90+2-й минуте защитник хозяев Игорь Юрганов отправил мяч в собственные ворота, принеся победу столичному клубу.

Кубок России

Путь РПЛ. Группа В. 1 тур

Голы: Юрганов, 90+1 (автогол)

"Факел": Обухов, Тодорович, Бардачев, Юрганов, Журавлев (Альшев, 74), Ковалев, Якимов (Нетфуллин, 46), Сутормин (Магомедов, 63), Багамаев, Белайди (Турищев, 46), Уридия (Гиоргогобиани, 63).

"Динамо": Лещук, Маричаль, Касерес, Фернандес, Рубенс, Миранчук (Бителло, 60), Маринкин, Фомин (Чавес, 90+1), Бабаев (Скопинцев, 68), Сергеев (Тюкавин, 60), Окишор (Гладышев, 68).

Предупреждения: Миранчук, 57, Магомедов, 78

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