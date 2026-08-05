- Лёгкая победа "Спартака". Лёгкая и веселая игра с его стороны. С самого начала встречи было ясно, что спартаковцы одолеют "Оренбург". Тем более гости сделали большую ротацию. Особых надежд ни на что у них здесь не было.
Хороший подарок "Спартак" сделал на день рождения Валерию Кечинову, легенде клуба. Кстати, прекрасно, что "Спартак" не забывает про своих ветеранов. Это всегда нужно помнить.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Наумов - о крупной победе "Спартака": хороший подарок сделали Кечинову на день рождения
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info победу "Спартака" над "Оренбургом" в матче Кубка России (5:1).
Фото: ФК "Спартак"