Рекорд был установлен в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Оренбурга".
Футболист появился на поле по ходу второго тайма и на 84-й минуте отправил пятый мяч в ворота соперника, поставив точку в разгромной победе красно-белых со счетом 5:1.
На момент забитого гола Полеху было 16 лет, восемь месяцев и три дня. По этому показателю он превзошел достижение Жано Ананидзе, который впервые отличился за "Спартак" в возрасте 16 лет, девяти месяцев и пяти дней.
16-летний Полех стал самым молодым автором гола в истории "Спартака"
Нападающий "Спартака" Павел Полех стал самым молодым футболистом в истории московского клуба, которому удалось отличиться за основную команду.
Фото: ФК "Спартак"