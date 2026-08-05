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16-летний Полех стал самым молодым автором гола в истории "Спартака"

Нападающий "Спартака" Павел Полех стал самым молодым футболистом в истории московского клуба, которому удалось отличиться за основную команду.
Фото: ФК "Спартак"
Рекорд был установлен в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Оренбурга".

Футболист появился на поле по ходу второго тайма и на 84-й минуте отправил пятый мяч в ворота соперника, поставив точку в разгромной победе красно-белых со счетом 5:1.

На момент забитого гола Полеху было 16 лет, восемь месяцев и три дня. По этому показателю он превзошел достижение Жано Ананидзе, который впервые отличился за "Спартак" в возрасте 16 лет, девяти месяцев и пяти дней.

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