"Спартак" разгромил "Оренбург" в Кубке России. Угальде оформил дубль

Встреча завершилась со счётом 5:1. Дублем в составе красно-белых отметился Манфред Угальде. Еще по одному мячу в составе "Спартака" забили Пабло Солари, Наиль Умяров и 16-летний Павел Полех, который впервые отличился за основную команду "Спартака".
Единственный гол гостей записал на свой счет Ренат Голыбин.
Кубок России
Путь РПЛ. Группа А. 1 тур
Голы: Солари, 26, Угальде, 33 (пен), 52, Умяров, 78 - Голыбин, 80.
"Спартак": Помазун, Джику (Хлусевич, 79), Ву (Полех, 74), Парада, Саусь, Литвинов (Умяров, 46), Пруцев, Дмитриев, Мартинс (Сорокин, 63), Солари (Массалыга, 46), Угальде.
"Оренбург": Рудаков, Касимов (Сыщенко, 43), Иващенко, Поройков, Ценов, Дударин (Касаджиков, 61), Назаренко, Васильев (Куль, 61), Бош (Пуэбла, 64), Голыбин, Савельев (Жезус, 43).
Предупреждения: Дударин, 29, Куль, 75, Пуэбла, 78.