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"Спартак" разгромил "Оренбург" в Кубке России. Угальде оформил дубль

В матче Кубка России "Спартак" при своих болельщиках одержал уверенную победу над "Оренбургом".
Фото: ФК "Спартак"
Встреча завершилась со счётом 5:1. Дублем в составе красно-белых отметился Манфред Угальде. Еще по одному мячу в составе "Спартака" забили Пабло Солари, Наиль Умяров и 16-летний Павел Полех, который впервые отличился за основную команду "Спартака".

Единственный гол гостей записал на свой счет Ренат Голыбин.

Кубок России

Путь РПЛ. Группа А. 1 тур

Голы: Солари, 26, Угальде, 33 (пен), 52, Умяров, 78 - Голыбин, 80.

"Спартак": Помазун, Джику (Хлусевич, 79), Ву (Полех, 74), Парада, Саусь, Литвинов (Умяров, 46), Пруцев, Дмитриев, Мартинс (Сорокин, 63), Солари (Массалыга, 46), Угальде.

"Оренбург": Рудаков, Касимов (Сыщенко, 43), Иващенко, Поройков, Ценов, Дударин (Касаджиков, 61), Назаренко, Васильев (Куль, 61), Бош (Пуэбла, 64), Голыбин, Савельев (Жезус, 43).

Предупреждения: Дударин, 29, Куль, 75, Пуэбла, 78.

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