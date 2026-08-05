Кто-нибудь понимает, что наговорил Баринов? Так в ЦСКА своим он не станет

А ведь именно этого от него и ждут.

Фото: ПФК ЦСКА





Беспокоиться остается разве что из-за реализации (последствия: потеря очков с «Крыльями», ненужная серия против «Локо») и отсутствия баланса. ЦСКА проводит слишком разные таймы, легко отдает контроль, не может успокоить игру, когда это необходимо.



И все же актуальное состояние команды сильно лучше прогнозируемого по ходу безрадостной предсезонки.





В Кубке отличился даже вернувшийся Баринов, сделавший предголевую передачу. Последние месяцы бывшему капитану «Локо» доставалось чаще, чем его партнерам – и было за что. Появление опорника нивелировало химию среди хавов ЦСКА, лишив летучий эскадрон Челестини главного козыря.



Кто виноват в этом больше, - система или сам футболист – вопрос по-прежнему открытый. Суть проблемы однако ясна: скандальный переход полузащитника не стал усилением здесь и сейчас.



Визуально ЦСКА было легче играть без Баринова, чем с ним. Победа над «Локо» с его результативным включением могла стать новой отправной точкой для хавбека. Может быть, она даже станет таковой, но поведение игрока после матча запомнилось сильнее, чем долгожданный успех на поле.





Баринов



Ждать лояльности от бывшего капитана «Локо» было бы наивно и смешно (особенно при нынешних трендах в профессиональном футболе). Просто одной из сильных сторон Баринова по привычке называют его влияние на коллектив, опыт, менторские функции внутри молодой команды.



После таких спичей даже забавно представлять, каким вожаком способен стать 29-летний хавбек, не успевший заиграть за ЦСКА, но уже подумывающий «при определенных обстоятельствах» вернуться в другой московский клуб. Все-таки лидерами раздевалки становятся совсем не за счет командного голоса или умения идти в жесткие подкаты.



Григорий Каленов, Rusfootball.info ЦСКА радует хоть на сколько-нибудь приличной дистанции впервые с 2025 года. Несмотря на чудовищную весну и крах Челестини, Игдисамов добился на старте нового сезона более чем достойного результата.Беспокоиться остается разве что из-за реализации (последствия: потеря очков с «Крыльями», ненужная серия против «Локо») и отсутствия баланса. ЦСКА проводит слишком разные таймы, легко отдает контроль, не может успокоить игру, когда это необходимо.И все же актуальное состояние команды сильно лучше прогнозируемого по ходу безрадостной предсезонки.В Кубке отличился даже вернувшийся Баринов, сделавший предголевую передачу. Последние месяцы бывшему капитану «Локо» доставалось чаще, чем его партнерам – и было за что. Появление опорника нивелировало химию среди хавов ЦСКА, лишив летучий эскадрон Челестини главного козыря.Кто виноват в этом больше, - система или сам футболист – вопрос по-прежнему открытый. Суть проблемы однако ясна: скандальный переход полузащитника не стал усилением здесь и сейчас.Визуально ЦСКА было легче играть без Баринова, чем с ним. Победа над «Локо» с его результативным включением могла стать новой отправной точкой для хавбека. Может быть, она даже станет таковой, но поведение игрока после матча запомнилось сильнее, чем долгожданный успех на поле.Баринов признался , что хотел уйти весной в АЕК. А еще не стал утаивать размышления о возвращении в «Локо». Помазуна за похожие допущения, кстати, отстранили от основы. Но проблема не в том, что даже на словах Баринов не готов быть верным нынешнему клубу и с удовольствием его бы покинул.Ждать лояльности от бывшего капитана «Локо» было бы наивно и смешно (особенно при нынешних трендах в профессиональном футболе). Просто одной из сильных сторон Баринова по привычке называют его влияние на коллектив, опыт, менторские функции внутри молодой команды.После таких спичей даже забавно представлять, каким вожаком способен стать 29-летний хавбек, не успевший заиграть за ЦСКА, но уже подумывающий «при определенных обстоятельствах» вернуться в другой московский клуб. Все-таки лидерами раздевалки становятся совсем не за счет командного голоса или умения идти в жесткие подкаты.

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