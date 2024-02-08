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Баринов: уход Антона Миранчука - потеря. Посоветую ему вариант с Европой

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Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба Антона Миранчука на правах свободного агента.
Фото: "Чемпионат"
"Уход Миранчука будет большой потерей для меня? Определённо. И для "Локомотива" потеря будет большая. Но, если Антон уедет в Европу, буду безумно за него рад, я ему даже на своём примере посоветую, чтобы он этим вариантом воспользовался. У него есть куда расти как футболисту, и такой переход позволит ему это сделать", - заявил Баринов.

Контракт Антона Миранчука с "Локомотивом" подходит к концу летом 2024-го года. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны турецкого "Бешикташа". Напомним, брат Антона Миранчука, Алексей, выступает в чемпионате Италии. С сентября 2020-го года он является игроком "Аталанты".

Источник: "Матч ТВ"

Баринов Миранчук Ан Российские трансферы Локомотив
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