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Жирков - о Семаке: он даёт шансы молодым, они выходят на замену

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Экс-защитник сборной России Юрий Жирков высказался о молодых игроках "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Почему Семак не доверяет молодёжи? Хочет выигрывать. Он даёт шансы молодым, они выходят на замену. Так что этими возможностями им надо пользоваться", - цитирует Жиркова "Чемпионат".

Напомним, что петербургский "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата после 18-ти сыгранных туров и отстает от "Краснодара" на два очка. Средний возраст команды составляет 26 лет. Команда Сергея Семака уступила "Динамо" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России. После зимней паузы "сине-бело-голубые" сыграют со "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.

Зенит Жирков Семак
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