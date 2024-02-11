"Я и до этого всегда следил за ним, когда он играл в других командах. А потом повезло вместе выступать за "Гремио". Суарес вообще как Бог. У него очень многому можно было научиться. Играть с Луисом было одно удовольствие", - цитирует Бителло "СЭ".
Бителло выступал за "Гремио" с января 2022 года по сентябрь 2023 года и был одноклубником Луиса Суареса. Полузащитник перешел в "Динамо" за 10 миллионов евро. На счету бразильца 15 матчей в составе российского клуба, 5 забитых мячей и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 10 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на шесть очков.
Бителло: Суарес вообще как Бог, у него очень многому можно научиться
Полузащитник "Динамо" Бителло рассказал об игре с Луисом Суаресом за "Гремио".
Фото: ФК "Динамо"