"Вероятно это глупый слух, но всё возможно", - цитирует Боннефона источник.
В СМИ появилась информация о том, что руководство "Спартака" планирует расстаться с четырьмя футболистами, на которых в команде не рассчитывают во второй части сезона. В компании с Леоном Классеном, Виктором Мозесом и Павлом Масловым оказался полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра.
Летом 2022-го года за трансфер Мартинса "красно-белые" заплатили швейцарскому "Янг Бойз" 7 миллионов евро. В первой части сезона он принял участие в 17-ти матчах РПЛ и оформил 5 результативных действий.
Ранее сообщалось, что новый спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал обозначил количественное сокращение состава, как одну из приоритетных задач в зимнее трансферное окно. Перед возобновлением чемпионата России "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 30 очков.
Источник: "Евро-футбол"
Агент - об уходе Мартинса из "Спартака": глупый слух, но все возможно
Агент опорника "Спартака" Кристофера Мартинса Александр Боннефон прокомментировал вероятность смены клуба своим клиентом в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Спартака"