"Спартак" каждые полгода покупает 3-4 игрока, а перед сезоном вообще по 6-7 человек. А через год их уже нет в клубе. От хороших футболистов клуб, конечно же, никогда не откажется. Но вопрос - приезжают ли качественные игроки? Мбаппе забил бы 30 мячей в РПЛ за сезон, и "красно-белые" стали бы чемпионами. Но говорить про Мбаппе тоже нельзя - он сюда никогда в жизни не приедет. Основная проблема этого клуба - там мало футбольных людей, которые отдали футболу всю свою жизнь", - заявил Мостовой.
Московский "Спартак" перед возобновлением чемпионата России занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "красно-белых" 30 очков после 18-ти матчей. Единственным новичком "Спартака" в зимнее трансферное окно остается коста-риканский нападающий Манфред Угальде, за переход которого из "Твенте" было заплачено 13 миллионов евро.
Форвард ПСЖ и сборной Франции Киллиан Мбаппе забил в текущем сезоне 32 гола в 31- матче в составе парижского клуба во всех турнирах. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом этого года. По сообщениям СМИ, форвард уже оповестил руководство клуба, что не собирается подписывать новое соглашение. Летом Мбаппе станет свободным агентом. В числе главных претендентов на француза называется мадридский "Реал".
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: Мбаппе забил бы 30 мячей в РПЛ, и "Спартак" стал бы чемпионом
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой предположил, что могло бы помочь московскому "Спартаку" одержать победу в чемпионате России
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