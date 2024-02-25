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Черчесов – о ситуации Джикии в “Спартаке”: неприятно, что этот вопрос вылез наружу

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации защитника Георгия Джикии в московском “Спартаке”.

Фото: ФК "Спартак"
– Знаю ситуацию Джикии со “Спартаком”, но не знаю, что там внутри. Георгия знаю не понаслышке. Вдвойне неприятно, что есть вопрос, который не закрыли, и он вылез наружу.

Отметим, что будущее Джикии в московском “Спартаке” находится под вопросом. Георгий, который является капитаном красно-белых, имеет действующее трудовое соглашение со столичным клубом до июня этого года. Однако во время зимних сборов стало известно, что Джикия покинет стан москвичей, если на посту главного тренера останется Гильермо Абаскаль. Об это сообщил Вадим Шпинев – агент российского защитника.

Источник: “Матч ТВ”


Черчесов Спартак Джикия Абаскаль
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