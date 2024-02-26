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Аршавин: а у вас есть доказательства админресурса "Зенита"?

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Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос о наличии админресурса у петербуржцев.
Фото: РИА Новости
- Есть ли админресурс у "Зенита"? А у вас есть доказательства админресурса? По мнению болельщиков, "Зениту" делают удобный календарь и судьи помогают? Мне кажется, это только разговоры, - передаёт слова Аршавина "РБ Спорт".

"Зенит" из Санкт-Петербурга в течение пяти последних сезонов неизменно становился чемпионом Российской премьер-лиги. В текущем сезоне сине-бело-голубые завершили осеннюю часть чемпионата на втором месте, набрав 36 очков в 18 матчах. Отставание петербуржцев от лидирующего в турнирной таблице "Краснодара" составляет 2 очка.

Зенит Аршавин
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