- Есть ли админресурс у "Зенита"? А у вас есть доказательства админресурса? По мнению болельщиков, "Зениту" делают удобный календарь и судьи помогают? Мне кажется, это только разговоры, - передаёт слова Аршавина "РБ Спорт".
"Зенит" из Санкт-Петербурга в течение пяти последних сезонов неизменно становился чемпионом Российской премьер-лиги. В текущем сезоне сине-бело-голубые завершили осеннюю часть чемпионата на втором месте, набрав 36 очков в 18 матчах. Отставание петербуржцев от лидирующего в турнирной таблице "Краснодара" составляет 2 очка.
Аршавин: а у вас есть доказательства админресурса "Зенита"?
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос о наличии админресурса у петербуржцев.
Фото: РИА Новости