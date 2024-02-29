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Созин – о решении РПЛ по состоянию поля "Лукоил Арены": это позор для "Спартака"

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Экс-член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мнением по поводу новости о плохом состоянии газона на домашнем стадионе «Спартака».
Фото: "Чемпионат"
Бывший член комитета Российского футбольного союза по этике Андрей Созин высказался касательно новостей о плохом состоянии газона на домашнем стадионе «Спартака». По словам Созина, когда он увидел новость о непригодности поля «Спартака» для игры в рамках РПЛ он подумал, что это шутка. Созин добавил, что после происшествий подобного масштаба на крупных предприятиях руководство уходит.

«Это не просто удар по имиджу «Спартака», а позор: «народная команда» осталась без арены. Повторяю, мы сейчас говорим не про какой-то «Елец» или «Тюмень» – мы говорим про великий клуб», - передает слова Созина «Чемпионат».

Созин Спартак
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