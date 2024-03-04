"Сможет ли Роналдо получить российский паспорт? Это будет невозможно, поскольку у него уже есть болгарское гражданство", - приводит слова агента "РБ Спорт"
Бразилец Роналдо перебрался в "Ростов" в зимнее трансферное окно из болгарского "Левски", в составе которого выступал с лета 2022-го года. В первом же матче в составе новой команды Роналдо оформил голевую передачу. Матч между "Ростовом" и "Крыльями Советов" завершился победой "южан" со счетом 2:0.
Агент новичка "Ростова" Роналдо: российский паспорт? Это не возможно, он гражданин Болгарии
Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы вингера "Ростова" Роналдо, высказался о перспективах получения его клиентом российского гражданства.
Фото: ФК "Ростов"