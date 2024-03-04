"Я был очень рад. Это, конечно, еще не вызов, а только расширенный список, нужно доказать. Я целый год не был в сборной, так что буду доказывать, чтобы оказаться в окончательном списке", - приводит слова Тюкавина "РИА Новости".
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин попал в расширенный список сборной России на мартовские сборы - национальная команда сыграет 21-го марта с Сербией, а 25-го с Парагваем. В текущем сезоне форвард провел 24 матча, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Константин дебютировал в сборной России в 2021 году и провел за команду 3 встречи, но не отметился забитыми голами.
Тюкавин: я целый год не был в сборной, так что буду доказывать, чтобы оказаться в окончательном списке
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин высказался о попадании в расширенный список сборной России на мартовские сборы.
Фото: ФК "Динамо"