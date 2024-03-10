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Гаврилов: не знаю, что делать с Абаскалем. У "Спартака" есть руководство, пусть думает

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Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал поражение "красно-белых" от "Факела" в 20-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Не знаю, что делать с Абаскалем. У клуба есть руководство, пусть думает. Черчесов и Юран? Не думаю, что они что-то изменят. Надо состав иметь качественный, приглашать игроков, которые могут давать результат. Задумки тренера - это одно, но нужны люди, которые способны выполнить их. Если у тренера нет материала, то ему сложно", - сказал Гаврилов.

Московский "Спартак" уступил на своем поле "Факелу" в матче 20-го тура российской Премьер-лиги. "Красно-белые" пропустили два безответных мяча и опустились на 6-е место в турнирной таблице. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 31 очков за 10 туров до конца чемпионата, а отставание от первого места составляет 9 очков.

Контракт испанского специалиста Гильермо Абаскаля со "Спартаком" рассчитан до лета 2025-го года. Ранее главный тренер "Пари НН" Сергей Юран заявлял о желании возглавить "красно-белых". Экс-тренер "Спартака" и сборной России Станислав Черчесов находится в статусе свободного агента и также называется в числе претендентов на должность наставника в "Спартаке".

Источник: "Матч ТВ"

Гаврилов Спартак Факел Абаскаль Черчесов Станислав Юран
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