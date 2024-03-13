– Я думаю, они “Зенит” в Кубке должны пройти, — сказал Орещук. Почему я так уверены? Я не уверен, я так думаю. Тот футбол, который сейчас показывает “Динамо” — его должно хватить для решения задачи.
Ответный матч четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу между петербургским “Зенитом” и московским “Динамо” состоится 13 марта 2024 года. Он будет проведен в Санкт-Петербурге на стадионе “Газпром Арена”. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени. Примечательно, что первый поединок между этими клубами завершился победой бело-голубых со счетом 1:0.
Источник: “РБ Спорт”
Орещук: “Динамо” должно пройти “Зенит” в Кубке
Бывший спортивный директор “Динамо” Роман Орещук высказался об ответном матче бело-голубых с “Зенитом” в Кубке России.
Фото: личный архив Романа Орещука