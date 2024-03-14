– Правда, что хочу уехать во Францию? Я всегда говорил, что хочу поиграть в Европе.
Ранее журналист Андрей Панков сообщил о том, что футболист сине-бело-голубых Андрей Мостовой попросил своего агента найти ему вариант в Европе.
Напомним, текущий трудовой договор Мостового с петербургским “Зенитом” истекает в июне 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в три с половиной миллиона евро.
Источник: “РБ Спорт”
Андрей Мостовой: всегда говорил, что хочу поиграть в Европе
Полузащитник “Зенита” Андрей Мостовой подтвердил желание продолжить карьеру в Европе.
Фото: ФК "Зенит"